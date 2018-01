Investigação sobre libertação de cães vai para Sorocaba

A polícia quer separar as investigações dos crimes praticados pelos ativistas, que invadiram o instituto para retirar 178 cães da raça beagle usados em pesquisas sobre medicamentos, da atuação de vândalos que usaram estratégias do grupo Black Bloc e depredaram as instalações. Os mascarados também serão responsabilizados pelos ataques a uma viatura da Polícia Militar e dois veículos de reportagem, depredados e incendiados durante manifestação contra o instituto.

A polícia de Sorocaba vai pedir ajuda ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo para identificar os vândalos. "Esse grupo que se denomina Black Bloc atua em diversas cidades do Brasil, não só em São Paulo. Eles são organizados, têm uma finalidade e, ao que parece, uma hierarquia. Seu objetivo é praticar danos, semear a insegurança e desvirtuar o objetivo principal das manifestações", disse o delegado seccional.