Investigação suspende cremação de corpo de professora A cremação do corpo da psicóloga e professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) Telma Fontoura, de 53 anos, sobrinha do ator Ary Fontoura e filha do ex-secretário de Saúde do Paraná Ivan Fontoura, foi suspensa no fim desta tarde, por ordem judicial, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, para que sejam realizados novos exames pelo Instituto Médico Legal, em Curitiba. O corpo foi encontrado por volta do meio-dia de ontem, em uma cova com cerca de 10 centímetros de profundidade nas areias do Balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, no litoral paranaense. Ela estava desaparecida desde as 16h30 de domingo.