Investimento da China em 4G pode alcançar US$16 bi em 2014--ministério

Miao Wei fez os comentários na conferência anual de trabalho do ministério, segundo a Xinhua, e o ministro disse que o investimento em 4G corresponderá a quase um terço do investimento total da China em comunicação móvel em 2014.

O ministério outorgou licenças no começo deste mês para o padrão TD-LTE 4G às três maiores operadoras de telecomunicações do país - a China Mobile, a China Unicom Hong Kong e a China Telecom.

A licença ajudou a China Mobile, operadora da maior rede de telefonia móvel do mundo com cerca de 760 milhões de usuários, a acertar um acordo com a Apple para vender iPhones.

Na semana passada, a fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawei disse estimar que a receita de seu negócio de rede móvel 4G dobre para 4 bilhões de dólares em 2014 em comparação a este ano.

(Por Jonathan Standing)