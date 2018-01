Investimento dos EUA em publicidade na web sobe 34% O investimento publicitário em internet nos Estados Unidos saltou 34% no ano passado, atingindo um recorde, conforme maior número de empresas decidem investir mais em marketing em novas mídias, afirma uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira. O Interactive Advertising Bureau e a PricewaterhouseCoopers consultaram grandes empresas que vendem espaço publicitário online, incluindo Yahoo e Google, que estão atraindo mais dinheiro de anunciantes que tentam alcançar consumidores que passam cada vez mais tempo na internet. "Os resultados de 2006 confirmam um ambiente muito saudável para a publicidade online", disse David Silverman, sócio da PricewaterhouseCoopers, em comunicado. "Todos os sinais apontam para um aumento constante no nível de investimentos de anunciantes tradicionais estão dedicando para publicidade na web como uma importante parte de suas estratégias de mídia." A IAB e a PricewaterhouseCoopers acompanham investimentos em publicidade online desde 1996. As empresas fornecem dados mais detalhados duas vezes por ano, com a próxima divulgação prevista para abril. Resultados preliminares indicam que as receitas obtidas com publicidade na internet cresceram em 2006 para estimados US$ 16,8 bilhões ante US$ 12,5 bilhões em 2005. O faturamento do quarto trimestre de 2006 somou cerca de US$ 4,8 bilhões, maior marca trimestral registrada e 32% acima do registrado no mesmo período de 2005. Peter Petrusky, um diretor da PricewaterhouseCoopers, disse que o aumento nos investimentos sinaliza um reconhecimento dos anunciantes tradicionais de que a propaganda online está efetivamente alcançando os consumidores. "A maturação da internet como mídia efetiva está diretamente ligada a sua capacidade de entregar audiências qualificadas aos anunciantes", disse Petrusky no comunicado.