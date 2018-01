Investimento em TI no Brasil deve crescer 9,5% em 2008

Os investimentos em Tecnologia da Informação no Brasil em 2008 devem crescer cerca de 9,5% sobre o ano passado, chegando a US$ 23 bilhões, afirmou nesta sexta-feira, 6, uma empresa de pesquisa de mercado. Segundo a pesquisa da IDC, o volume de gastos em TI no Brasil este ano ficará no mesmo patamar dos cerca de US$ 24 bilhões a serem injetados pela Espanha em 2008. Entre os países emergentes que integram o chamado grupo de nações BRIC, o Brasil só fica atrás da China (US$ 64 bilhões) nos investimentos em tecnologia, de acordo com o levantamento. A região Sudeste do País segue sendo responsável pela maior parte dos investimentos em TI, gerando praticamente metade do total, com 10,3 bilhões de dólares, resultado também estimado para o que será investido por toda a África do Sul em 2008. A região Nordeste, embora não figure entre as três regiões brasileiras que mais aplicam em tecnologia, é apontada pelo levantamento como destaque. "As aquisições de tecnologia pelas empresas dessa região estão aceleradas, em ritmo maior que o verificado pelos demais territórios", informou a IDC, que opera em 90 países, em comunicado à imprensa. Segundo a empresa, do total previsto de investimentos em TI no Brasil este ano, caberá ao Nordeste a parcela de 11%. "Para se ter uma idéia da evolução deste mercado, países como as Filipinas, por exemplo, estão no mesmo nível de aportes que a região nordestina", afirma Reinaldo Sakis, analista sênior da IDC, responsável pelo estudo.