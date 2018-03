Investimento estrangeiro na China sobe 45% em 2008

A entrada de investimento estrangeiro direto na China aumentou em 45,6% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2007, informou nesta sexta-feira a agência de notícias estatal Xinhua. O total de capital que entrou por conta desse aumento foi de US$ 52,4 bilhões entre janeiro e junho, apontam dados do ministério do Comércio chinês. A elevação foi atribuída ao robusto crescimento econômico do país e à valorização do yuan além de outros fatores, como a desaceleração da economia americana e o enfraquecimento do dólar. Em seis meses, o yuan valorizou 6,5% frente ao dólar. Somente no primeiro trimestre de 2008, a economia da China cresceu 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números mostram, no entanto, que apesar da entrada maior de capital, o número absoluto de empreendimentos caiu. Investimentos estrangeiros financiaram a criação de 14.544 novos negócios no país asiático, uma retração de 22,2% em relação à primeira metade de 2007. 'Hot money' O órgão da China que regula as cotações do yuan frente a moedas estrangeiras pediu por maior controle na entrada de fluxos de capitais estrangeiro por temer ataques especulativos. A China quer evitar transações de "hot money", dinheiro especulativo que entra e sai rapidamente do país em apostas de câmbio que normalmente acabam por desestabilizar a moeda local. Analistas ouvidos pela Xinhua estimam que dezenas de bilhões de dólares dessa natureza entraram no país este ano disfarçados de negócios comerciais e supostos investimentos diretos. Não foi divulgada, porém, nenhuma estimativa de quanto seria o total de capital especulativo que invadiu o país. Neste primeiro semestre as exportações cresceram 21,9% em relação à primeira metade do ano passado, totalizando US$ 666,6 bilhões. E as importações aumentaram 30,6%, atingindo US$ 567,5 bilhões, de acordo com dados divulgados na quinta-feira pela Administração Geral Aduaneira da China. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.