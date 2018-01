Investimentos em TI aumentarão 12,8% na América Latina Os investimentos em tecnologia da informação nos países latino-americanos devem aumentar ao longo deste ano para algo em torno de US$ 42 bilhões em investimentos, segundo a empresa de pesquisas IDC. O crescimento em hardware, software e serviços será bem próximo, ficando em, respectivamente, 12,8%, 12,6% e 12,7%. A cifra considera as expectativas de crescimento na região e também o crescimento em projetos de governança (administração da infra-estrutura de TI), integração, voz sobre IP (VoIP), mobilidade, logística, e sistemas RFID, entre outras tecnologias como as arquiteturas orientadas a serviço (SOA) e serviços gerenciados. Segundo o IDC, 2007 será o ano da maturação do VoIP no segmento corporativo, com pelo menos 75% das empresas com mais de 250 funcionários adotando soluções do tipo. A terceirização de serviços para outros países emergentes como o Brasil irá aumentar também, mas novos atores entrarão no chamado mercado de outsourcing offshore, incluindo países como Vietnã, Emirados Árabes Unidos e até mesmo a Nigéria.