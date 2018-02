Investimentos 'sustentáveis' já movimentam US$ 20 trilhões

"Há um movimento forte, entre bancos e bolsas de valores, de aplicar critérios socioambientais na análise dos investimentos. Isso crescerá nos próximos anos", afirma Peter Clifford, secretário-adjunto da Federação Mundial de Bolsas. Clifford participou de uma reunião do órgão sediada na BM&FBovespa, em São Paulo.

Um dos focos do encontro, que reuniu representantes de 30 bolsas diferentes, era como o mercado pode incorporar os critérios de sustentabilidade na negociação de ações.

"O vazamento de petróleo no Golfo do México derrubou o valor das ações da BP. Isso é um exemplo de que o mercado responde imediatamente aos impactos ambientais", diz Clifford.

JAMANXIM

MPF investiga projetos para reduzir floresta

O Ministério Público Federal (MPF) vai criar uma equipe para investigar a tramitação dos projetos de lei e decretos legislativos que têm como objetivo reduzir o tamanho da Floresta Nacional do Jamanxim, no Pará. Na opinião do MPF, essas propostas são incentivos à grilagem e à ampliação do desmatamento no local. A floresta tem hoje 1,3 milhão de hectares, mas produtores rurais querem que a área seja reduzida para 400 mil hectares, e o governo do Estado apresentou proposta de redução para aproximadamente 300 mil hectares.

ENERGIA

Camponesas aderem a cozinhas solares

Um grupo de mulheres agricultoras de Totogalpa, na fronteira da Nicarágua com Honduras, estão substituindo a madeira e energia que é gerada por combustíveis fósseis por fogões e painéis solares. Dessa forma, evitam o desmatamento (não precisam mais da lenha) e doenças respiratórias. "Nós gostamos mais das cozinhas solares porque economizamos lenha e tempo para cozinhar, não há produção de poeira, nem de fumaça", disse Nimia López, beneficiada com um forno solar. Yelba María López, outra beneficiada no projeto, deixou de gastar ao mês US$ 5 com lenha e teve uma economia de 85% na conta de energia elétrica. A cooperativa de mulheres pretende agora construir um restaurante e um hotel. /