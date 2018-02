IPC-Fipe acelera alta a 0,50% na 2ª quadrissemana de dezembro

O grupo Habitação foi o que mais se destacou no período, com alta de 0,56 por cento após avanço de 0,50 por cento na primeira quadrissemana do mês, registrando o maior peso sobre a variação do índice, com impacto de 0,1717 ponto percentual.

Também se destacou o grupo Transportes, com avanço de 0,63 por cento na segunda quadrissemana do mês, o que resultou em impacto de 0,1111 ponto percentual.

O resultado destaca o impacto da elevação do preço da gasolina nas refinarias pela Petrobras em 4 por cento, com o reajuste entrando em vigor no início deste mês.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

(Por Camila Moreira)