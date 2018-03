IPC-Fipe desacelera alta para 0,53% em abril

Na terceira quadrissemana de abril, o IPC-Fipe tinha subido 0,57 por cento.

O resultado final de março ficou praticamente em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters, cuja mediana apontava alta de 0,54 por cento.

De acordo com a Fipe, o grupo com maior peso sobre a variação do índice foi Alimentação, com 0,2809 ponto percentual, após registrar alta de 1,23 por cento em abril, ante avanço de 2,00 por cento no mês anterior.

Também teve destaque o grupo Despesas Pessoais, segundo maior peso, com alta de 1,00 por cento, representando 0,1186 ponto percentual.

De olho nos preços de alimentos, de serviços e da energia elétrica, o mercado aguarda a divulgação na sexta-feira dos dados de abril do IPCA, índice que baliza o regime de meta da inflação do governo. Diante do cenário de inflação pressionada, o Banco Central há um ano vem elevando a Selic, atualmente em 11 por cento.

A divulgação do IPC-Fipe referente à primeira quadrissemana de maio ocorrerá em 12 de maio.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

(Por Camila Moreira)