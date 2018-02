IPC-S acelera alta a 0,72% na 1ª quadrissemana de dezembro--FGV

A maior contribuição para o resultado veio do grupo Transportes, com a alta acelerando a 0,28 por cento, ante 0,11 por cento em novembro.

Nesta classe de despesas, a FGV destacou o comportamento de gasolina, cuja taxa passou de -0,21 por cento para 0,61 por cento. No final de novembro a Petrobras anunciou elevação média do preço da gasolina nas refinarias no país em 4 por cento, com o reajuste entrando em vigor em 30 de novembro.

(Por Camila Moreira)