IPCA-15 sobe 0,75% em dezembro e encerra ano a 5,85%

Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a prévia da inflação oficial do país foi pressionada neste mês principalmente por passagens aéreas e gasolina.

Os resultados ficaram acima até mesmo das projeções mais altas em pesquisa da Reuters, cujas medianas apontavam inflação mensal de 0,65 por cento e de 5,74 por cento no ano. As maiores estimativas eram de 0,71 e 5,80 por cento, respectivamente.

Segundo o IBGE, o principal destaque para o resultado de dezembro foi o grupo Transportes, com alta de 1,17 por cento, ante 0,39 por cento no mês anterior.

As passagens aéreas registraram o maior impacto individual no IPCA-15 de dezembro, com aumento de 20,15 por cento e impacto de 0,11 ponto percentual.

A gasolina veio em seguida, com alta nos preços de 2,15 por cento e impacto de 0,08 ponto percentual. Juntos, os dois itens responderam por um quarto do índice do mês.

No início do mês entrou em vigor um reajuste da gasolina e do diesel nas refinarias de 4 e 8 por cento, respectivamente, definido pela Petrobras.

O grupo que registrou a maior alta em dezembro foi Despesas Pessoais, com 1,18 por cento em dezembro após taxa de 0,68 por cento no mês anterior. Este também foi o grupo que encerrou o ano com maior alta acumulada, de 9,19 por cento.

O resultado do IPCA-15 mostra que a inflação oficial medida pelo IPCA caminha para encerrar o ano dentro da margem de tolerância da meta do governo, porém mais perto do teto, mesmo após um ciclo de aperto monetário que elevou a Selic para os atuais 10 por cento. A meta é de 4,5 por cento pelo IPCA, com tolerância de 2 pontos percentuais.

Em níveis persistentemente altos, a inflação dificulta os esforços do governo para fomentar o crescimento da economia, e a expectativa é de mais altas na taxa básica de juros segundo especialistas e mercado.

(Por Camila Moreira)