IPCA-15 sobe 6,56% no ano,acima do teto da meta do IPCA

O indicador fechou 2011 acumulando alta de 6,56 por cento, acima, portanto, do teto da meta do governo, de 6,5 por cento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A inflação no grupo Alimentação e Bebidas, que passou de 0,77 por cento para 1,28 por cento em dezembro, foi a maior responsável pela alta do índice cheio, exercendo impacto de 0,30 ponto percentual sobre o IPCA-15, ou 54 por cento da taxa. O movimento nesse grupo foi ditado principalmente pelas carnes, que ficaram 4,36 por cento mais caras em dezembro, acelerando ante a alta de 1,30 por cento verificada em novembro.

O grupo Habitação também subiu, passando de 0,40 por cento em novembro para 0,54 por cento neste mês, devido a pressões vindas dos itens condomínio (+0,74 por cento), energia elétrica (+0,65 por cento) e artigos de limpeza (+0,67 por cento).

Os artigos de Vestuário ficaram 1,10 por cento mais caros, com o item roupas feminimas subindo 1,56 por cento.

Os demais grupos registraram menos variação de preços em relação aos resultados de novembro, segundo o IBGE.

O grupo Transportes registrou deflação de 0,08 por cento, contra alta de 0,02 por cento em novembro. Os preços em Artigos de Residência subiram 0,05 por cento neste mês, ante 0,08 por cento, enquanto as despesas com Saúde e Cuidados Pessoais avançaram 0,41 por cento, contra 0,46 por cento em novembro.

Os custos com Educação tiveram leve alta de 0,04 por cento neste mês, pouco acima da taxa de 0,03 por cento de novembro. Os preços no grupo Comunicação desaceleraram o acréscimo a 0,11 por cento em dezembro, frente a 0,36 por cento no mês passado.

Para o cálculo do IPCA-15 foram utilizados preços coletados entre 15 de novembro e 13 de dezembro e comparados àqueles vigentes de 14 de outubro a 14 de novembro.

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, com diferença apenas no período de coleta dos preços.

(Por José de Castro)