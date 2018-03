IPCA sobe 0,67% em abril, abaixo do esperado, com alimentos e transporte O alívio nos preços de alimentos e transportes ajudou a inflação oficial do país a desacelerar a alta a 0,67 por cento em abril, melhor que o esperado, evitando aproximação ainda mais forte do teto da meta de inflação do governo e pavimentando o caminho para o Banco Central parar de elevar a Selic já neste mês.