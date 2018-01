iPhone 3.0. Além do copiar e colar

Terça-feira passada ficou marcada como o dia em que a Apple resolveu dar ao iPhone recursos de celulares comuns. As novidades anunciadas para o terceiro pacote de atualizações do seu sistema já eram básicas na maioria dos modelos. Veja só, agora o iPhone consegue copiar e colar textos, enviar mensagens multimídia com fotos ou vídeos (MMS), tem gravador de voz e som transmitido por Bluetooth com qualidade estéreo, permite receber notificações de mensagens instantâneas (Push) e gira o teclado completo (QWERTY) na horizontal para digitar e-mails, mensagens de texto e notas. Todos, sem exceção, já estavam disponíveis na maior parte dos celulares e smartphones avançados lançados em 2008. Há outras mudanças realmente diferentes, como a possibilidade de sincronizar as anotações (notas) do celular com o computador. Outra coisa boa é um novo sistema de buscas chamado Spotlight, que permite procurar palavras-chave dentro do celular todo, por exemplo, para encontrar um e-mail, uma mensagem de texto ou mesmo um contato. Além disso, a Apple apresentou muitos novos recursos para desenvolvedores de aplicativos (leia mais na pág. 9). Será possível conectar dois iPhones entre si para, por exemplo, jogar games e empresas poderão vender itens dentro de seus aplicativos, entre outros. O novo sistema estará disponível para usuários do iPhone e do iPod Touch, incluindo brasileiros, no fim do semestre. A Apple não deu data específica. F.S.