iPhone 3G com internet ilimitada custa R$ 3.877 ao ano

Ter um iPhone 3G no Brasil, com acesso ilimitado à internet, custa a partir de R$ 3.877 por ano, entre mensalidades do plano e preço do aparelho. O iPhone 180 dá direito a 180 minutos em ligações, além de não impor limites de tráfego de dados. Apesar disso, quem usa o aparelho na rede Wi-Fi de casa ou do escritório pode optar por um plano com limitação de transferência. Nesse caso, dá para ter um iPhone a partir de R$ 2.351 por ano, no plano mais simples - também - da Vivo. O iPhone 50 dá direito a 250 MB de consumo mensal na internet, o que equivale e cerca de 25 minutos em arquivos de vídeo com qualidade média. O publicitário Cassio Brandão, de 26 anos, comprou o iPhone de 8GB pela Claro na última sexta-feira, 26. "Dei sorte. Os quinze aparelhos disponíveis na loja acabaram em meia hora depois que eu consegui comprar o meu", contou. Brandão já era cliente da Claro e usou bônus que tinha disponíveis para pagar apenas R$ 1.004 pelo celular. O plano que contratou, iPhone 400, dá direito a 200 MB de transferência mensal, mas Cássio prefere acessar a internet por Wi-Fi. "Chutando baixo, devo transferir de 50 MB a 60 MB por dia no iPhone. Se eu não tivesse acesso a Wi-Fi no trabalho e em casa, não teria comprado o aparelho, já que a Claro não tem plano de dados ilimitado. Sua relação com a internet muda depois que você compra um iPhone", disse. O valor final do iPhone com planos de acesso ilimitado podem chegar a R$ 8.039, caso o consumidor escolha a opção mais cara da Vivo, que também não tem limite de tráfego, oferece 1.400 minutos em ligações e cuja mensalidade é R$ 595. Nesse caso, o celular tem o maior desconto - R$ 899 o de 8GB, R$ 1199 o de 16GB. Outros países Nos EUA, o preço do iPhone 8GB é US$ 199, mas nesse caso o consumidor fica preso a um contrato mensal de no mínimo US$ 39, com duração de dois anos - e não de um ano, como no Brasil. Ao final dos 24 meses, quem compra um o aparelho 3G de 8GB nos EUA gasta de US$ 1.975 a US$ 2.175, dependendo da operadora que escolher. E isso já inclui plano de dados ilimitado. Como nos EUA, quando o consumidor escolhe comprar o iPhone vinculado a um pacote de consumo, tanto na Claro quanto na Vivo, ele fica preso ao contrato e à mensalidade por no mínimo 12 meses. Depois desse período, pode trocar de plano ou mesmo usar o aparelho em um plano pré-pago. Na Claro, o Iphone desvinculado de qualquer plano e habilitado com uma linha pré-paga sai por R$ 2.299. A opção mais barata para quem deseja adquirir um iPhone pela operadora é o Claro Iphone 200. Ao fim de um ano, o cliente terá pago R$ 2.718,28 por um iPhone de 8GB. Enquanto isso, na Alemanha, uma operadora de telefonia anunciou que venderá o iPhone 3G por 1 euro, cerca de R$ 2,5 reais, na versão de 8GB. Com o iPhone nesse valor, o pacote de dados custará 69 euros mensais (o equivalente a R$ 170).