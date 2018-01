iPhone 3G é eleito aparelho eletrônico do ano na Inglaterra

O iPhone 3G venceu uma votação pública para escolha do melhor aparelho eletrônico do ano, superando a forte concorrência representada por três consoles de videogame, um laptop de baixo custo e um sistema de alto-falantes para iPod em forma de balão. A mais recente versão do aparelho que combina um celular e player de mídia foi escolhida pelos leitores da revista Stuff no concurso anual dos prêmios Gadget of the Year. A revista descreveu o iPhone 3G como "uma versão mais rápida e mais inteligente de um celular já notável". A primeira encarnação do aparelho, lançada no Reino Unido um ano atrás, havia conquistado o prêmio de melhor aparelho na edição do ano passado. Os outros indicados foram o Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii Fit e os alto-falantes para iPod B&W Zeppelin. Fraser Macdonald, editor da Stuff, disse que os produtos indicados foram avaliados por seu desempenho, design e valor, bem como "por aquele fator de qualidade tão difícil de definir". "Contar com os votos de nossos leitores para alguns dos prêmios foi fascinante", disse ele. "São eles que estão nas ruas comprando aparelhos e servem como excelente barômetro." O prêmio da equipe editorial da revista para o melhor aparelho eletrônico do ano ficou com o Asus Eee PC, um laptop simples que custa menos de 300 libras. Os jurados afirmaram que ele tinha o maior impacto entre todos os aparelhos e que marcava o início da era do "laptop para todos". Veja a seguir os principais vencedores, anunciados em cerimônia no Dorchester Hotel, Londres: -- Marca internacional: Nokia -- Inovação: Sony Reader -- Design: Apple MacBook Air -- Jogo: Grand Theft Auto IV -- Aparelho ecológico: Ego Electric Street Scoota -- Varejo: Firebox.com, uma loja online de aparelhos eletrônicos e brinquedos. Detalhes sobre os vencedores podem ser encontrados em http://awards.stuff.tv