iPhone agora chega à França, terceiro destino na Europa

A France Telecom se tornou nesta quinta-feira, 20, a mais recente empresa de telefonia da Europa a anunciar parceria com a Apple para a venda do iPhone. A operadora Orange, braço celular da France Telecom, será a responsável pelo sinal do aparelho na França. Veja também: iPhone ajudará rivais na Europa, dizem analistas Apple vende 1 milhão de iPhones desde o lançamento O iPhone, que combina celular, tocador de mídia digital e navegador de internet sem fio, chegará ao mercado francês em novembro, anunciou o presidente da France Telecom, Didier Lombard, numa conferência em Hanói. O anúncio foi feito após o presidente da Apple, Steve Jobs, visitar Inglaterra e Alemanha para fechar acordos com as operadoras O2 e Deutsche Telekom. Nos dois países, o iPhone chegará às lojas também em novembro - a tempo de ser vendido antes do Natal. Na semana passada, a Apple informou ter vendido o iPhone número 1 milhão nos Estados Unidos, 74 dias após o lançamento e dias após a redução de preço. O celular-tocador foi lançado em 29 de junho, distribuído excusivamente pela operadora AT&T. Boatos que circulam pela internet dão conta de que a Telefónica (dona da britânica O2) habilitará o iPhone para a Espanha. A empresa, no entanto, não confirma qualquer negociação com a Apple. A France Telecom espera que o popular iPhone arrase e mude o mercado de telefonia celular da França. Steves Jobs disse na terça-feira que a meta é vender 10 milhões de iPhones em 2008 e representar 1% do mercado global de celulares. A Orange preferiu não dizer quanto custará o iPhone na França. No Reino Unido, consumidores pagarão 269 libras (R$ 1.080) pelo modelo com 8 gigabytes de memória. Na Alemanha, o celular custará 399 euros (os mesmos R$ 1.080). As ações da France Telecom subiram 0,1% em Paris após o anúncio da venda do iPhone, sendo cotadas a 22,74 euros (US$ 31,90).