iPhone ajuda Apple a atingir lucro trimestral de US$3,38 bi

A empresa teve lucro líquido de 3,38 bilhões de dólares, ou 3,67 dólares por ação, no primeiro trimestre de seu ano fiscal de 2010, encerrado em 26 de dezembro. No mesmo período há um ano, quando a empresa usava um outro padrão de contabilidade, a Apple registrou lucro líquido de 2,26 bilhões de dólares, ou 2,50 dólares por ação.

A receita subiu para 15,68 bilhões de dólares ante 11,9 bilhões de dólares.

A Apple informou que vendeu 8,7 milhões de iPhones no período de fim de ano, perto da previsão do mercado, de 9 milhões. As vendas de Mac continuaram mostrando força, com alta de 33 por cento em relação ao ano anterior, com 3,36 milhões de unidades. Analistas previam, em média, vendas de 3 milhões de unidades.

Apesar da divulgação do balanço, o mercado está mais interessado no que virá na quarta-feira, quando a Apple poderá revelar seu aguardado "tablet", com investidores esperançosos de que o produto possa repetir o sucesso do iPod e do iPhone.

O tablet é um computador em formato de uma prancheta com tela. Há meses circulam rumores de que a Apple estaria preparando o lançamento do produto, embora a empresa nunca tenha confirmado a existência do projeto.

Na quarta-feira, dia 27, a Apple fará um evento para apresentar sua "nova criação". A companhia não forneceu detalhes no convite encaminhado à imprensa.

(Reportagem de Gabriel Madway)