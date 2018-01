iPhone chega ao Reino Unido, primeiro país após EUA

A operadora de telefonia móvel O2, da espanhola Telefónica, fechou contrato exclusivo com a Apple para vender o desejado iPhone no Reino Unido. O telefone será vendido em lojas da O2, da Aplle e a Carphone Warehouse a partir de 9 de novembro, a 269 libras (R$ 1.080). Veja também: iPhone ajudará rivais na Europa, dizem analistas "Estamos chegando ao Reino Unido e queríamos ter o melhor sinal. É o da O2", disse o presidente da Apple, Steve Jobs, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 18, em Londres. Ainda não foram anunciados os termos do acordo entre O2 e Apple. Mas consumidores devem assinar um contrato por 18 meses com três planos de tarifas: 35 libras (R$ 140), 45 libras (R$ 180) ou 55 libras (R$ 220) por mês. Todos os planos incluem uso ilimitado da rede móvel. Preço menor O iPhone é um telefone celular com tela sensível ao toque, combinado com um tocador de mídia iPod incluso e um navegador de internet sem fio. No entanto, diferente dos celulares mais modernos, o iPhone não está habilitado para redes de alta velocidade 3G. Ele opera na Edge, que já existe nas tradicionais redes e tem velocidade bem menor que a 3G. O iPhone foi lançado com pompa nos Estados Unidos em 29 de junho. No início, a Apple jogou o preço lá em cima, mas acabou barateando o produto na última semana. A versão de 8 GB do iPhone nos EUA passo Ude US$ 599 para US$ 399. O corte no preço sinaliza que as vendas não estavam satisfatórias, apesar de a Apple ter anunciado a comercialização de 1 milhão de celulares antes da meta estabelecida, o final de setembro.