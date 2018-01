iPhone chega às lojas européias nesta sexta

O telefone celular da Apple, iPhone, começará a ser vendido nesta sexta-feira, 9, na Alemanha e Reino Unido, a estréia no mercado europeu, o primeiro a oferecer o celular após os Estados Unidos. "Achamos que o iPhone terá recepção muito boa no novo mercado", afirma Rene Bresgen, porta-voz da Deutsche Telekom, a operadora exclusiva do celular na Alemanha. No Reino Unido, o celular será vendido apenas pela operadora O2. O iPhone, celular tocador de mídia e habilitado com internet, teve uma recepção entusiasmada nos Estados Unidos no 29 de junho, quando foi lançado. Já foram vendidas 1,4 milhão de unidades desde então. Consumidores no Reino Unido pagarão US$ 566 pelo modelo de 8 gigabytes (US$ 67 mais caro que o preço americano). Já na Alemanha o preço em euros circundará os US$ 587, mais caro ainda. O CEO da Deutsche Telekom, Rene Obermann, afirmou à CNBC Europe que o número de pedidos do iPhone na Alemanha é alto. "Não divulgamos dados precisos, mas registros no site me fazem acreditar que a temporada de Festas será um forte período de vendas", disse. No Reino Unido, Apple, O2 e a rede de lojas Carphone Warehouse estão contratando mais funcionários para conter os fanáticos pelo iPhone e atender a demanda. Mas analistas dizem que o frenesi causado pelo celular nos EUA não se repetirá em outros países. A Apple cortou o preço do modelo de 8 GB nos Estados Unidos de US$ 599 para US$ 399 e retirou de circulação a ersão de 4 GB, a US$ 499. A empresa pediu desculpas a quem comprou o iPhone antes da mudança de preço e ofereceu US$ 100 em créditos. A France Telecom venderá o iPhone na França a partir de seu braço na telefonia celular, a operadora Orange, em 29 de novembro.