iPhone contém materiais químicos perigosos, diz Greenpeace

A organização ambientalista Greenpeace afirmou nesta semana que o iPhone, da Apple, contém materiais químicos perigosos, segundo um teste de laboratório independente realizado com 18 produtos deste "telefone inteligente", que começou a ser comercializado em junho. Assista ao vídeo com a acusação "A Apple poderia ter demonstrado que é um verdadeiro líder industrial com um iPhone ecológico. Perdeu a oportunidade e o público recebeu um Apple que não respeita o meio ambiente como tinha prometido (o presidente da companhia) Steve Jobs em maio", afirmou Beau Baconguis, do Greenpeace, em comunicado divulgado em Manila e Amsterdã. O exame de laboratório confirmou "a presença de 'compostos brominados' na metade das amostras, incluindo a antena", informou a organização ambientalista. A entidade postou um vídeo no YouTube em que ironiza o presidente da Apple, Steve Jobs, de não cumprir a promessa de tornar a empresa "verde". O vídeo tem dois minutos e já foi assistido por 73 mil internautas.