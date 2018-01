iPhone, da Apple, derruba ações de fabricantes de celulares As ações de fabricantes de celulares, incluindo Nokia, Samsung e LG, caíam nesta quarta-feira por preocupações sobre sua capacidade de competir com o novo iPhone da Apple. Mas os papéis de fabricantes de componentes de celulares como a taiwanesa Catcher Technology e de operadoras de telecomunicações como a japonesa Softbank avançaram pela expectativa de que o iPhone repita o sucesso do iPod. Produtoras de chips de memória flash --incluindo a japonesa Toshiba e a sul-coreana Hynix Semiconductor -- também podem acabar se beneficiando se o iPhone conquistar os consumidores quando começar a ser vendido em junho. "As fabricantes de celulares, aquelas que são vistas como competidoras, parecem vulneráveis. Os casos mais preocupantes são as fabricantes dos celulares mais sofisticados", disse Malcolm Wood, estrategista regional do Morgan Stanley em Hong Kong. "Mas as empresas da cadeia de fornecimento do iPhone estarão protegidas." A Apple está lançando seu celular numa época em que fabricantes globais de aparelhos já estão sob pressão intensa. Na semana passada, a Motorola fez alerta de lucro sinalizando um ano difícil. Na Europa, nesta quarta-feira, as ações da Nokia, maior fabricante do mundo, cediam quase 2%, enquanto as da sueca Ericsson caíam 0,53%. "É um movimento de curto prazo. A Apple é uma ótima máquina de marketing, mas em volumes absolutos não fará uma grande diferença", opinou um operador em Londres. O analista do Credit Suisse Kevin Chang, em Taipei, disse que "a Apple pode ser capaz de conquistar cerca de 1% do mercado de celulares com o aparelho", mas a empresa enfrenta muito mais competição na comparação com o mercado do player de música digital iPod. O presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, afirmou esperar que a empresa venda 10 milhões de iPhones até o fim de 2008, uma pequena fração do 1 bilhão de aparelhos vendidos no mundo por ano, segundo analistas.