iPhone da Apple terá acesso aos vídeos do YouTube

A Apple Inc. disse nesta quarta-feira que o novo aparelho celular de música e vídeo iPhone vai permitir o acesso ao popular site de vídeos YouTube, de propriedade da Google. O YouTube começou a codificar seus vídeos em um novo formato que melhora a qualidade de reprodução e reduz o consumo de bateria quando vistos por meio de aparelhos wireless (sem fio). O iPhone será o primeiro celular a usar o novo formato, informou a Apple. Mais de 10 mil vídeos estarão disponíveis no iPhone quando o aparelho chegar às lojas no dia 29 de junho, com mais material sendo adicionado a cada semana. A AT&T Inc. possui um acordo exclusivo para vender o iPhone para seus assinantes de telefonia celular nos EUA.