iPhone de macho O novo celular da Motorola chegou no fim de 2009 no Brasil e é irmão gêmeo do aparelho Droid, que vem recebendo ótimas avaliações nos EUA e tem sido um dos celulares com Android mais vendidos até agora. Chamado de Milestone por aqui, ele é um concorrente forte de smartphones da geração do iPhone. Da mesma forma que no celular da Apple, no Milestone tudo é controlado na tela sensível ao toque. De quebra, ainda vem um tecladinho por baixo para quem tiver dificuldade de digitar e-mails e mensagens de texto (SMS) no teclado virtual da própria tela. Mas ele ainda tem um visual mais complexo de mexer do que o do iPhone. E algumas pessoas podem sentir dificuldade para se acostumar com a tela de toque por causa disso. No design, o Milestone tem uma cara mais de "machão", com cantos quadrados, com pouco enfeite no acabamento. Além disso, é bastante grande e pesado (165g). A tela de 3,7 polegadas é grande o suficiente para navegar na internet. Tem tudo de bom que um telefone com Android oferece, como sincronização de e-mails, contatos e agenda do Gmail com os do celular. De ruim, a bateria, que não dura nem 24 horas de uso convencional. O preço sugerido é de R$ 2 mil, sem descontos das operadoras.