iPhone deve ser palavra mais buscada em 2008, diz portal Lycos

O telefone celular iPhone, o reprodutor de arquivos digitais iPod Touch - ambos fabricados pela Apple - e o robô-dinossauro Pleo serão alguns dos termos mais procurados na internet em 2008, previu nesta terça-feira, 11, o portal da internet Lycos. VEJA TAMBÉM iPhone lidera lista de pesquisas no Google em 2007 Britney Spears lidera lista de buscas do Yahoo em 2007 A empresa da internet, também indicou que no âmbito político, o próximo ano será marcado pelas buscas relacionadas com as eleições presidenciais americanas, que se realizam em novembro do próximo ano. Assim, a frase em inglês "2008 presidential election" será uma das mais procuradas na rede junto a nomes dos candidatos como Hillary Clinton, Barack Obama ou Ron Paul. A mudança climática e os problemas ambientais continuarão preocupando os internautas no próximo ano, disse o Lycos, que predisse que a expressão inglesa "Going Green", algo como "ser mais ecológico", também estará entre as mais procuradas. Várias buscas se centrarão nos próximos grandes estréias cinematográficos de Hollywood como o novo filme da franquia "Batman", "Indiana Jones 4" e as versões para a grande tela das séries de televisão "Sex and the City" e "Arquivo X", acrescentou o buscador. Em relação aos atores, Seth Rogen, Michael Cera, Jenna Fischer e Miley Cyrus serão alguns dos itens mais procurados em 2008, disse o Lycos, da mesma forma que a banda de rock OneRepublic. No entanto, a cantora Britney Spears, que lidera a lista do Lycos dos nomes de mulheres mais pesquisadas em 2007 e que também foi o nome mais buscado no Yahoo, não aparece nas apostas para o próximo ano.