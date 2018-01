iPhone e iPod touch devem ganhar emulador de Super Nintendo

Está sendo desenvolvido para iPhone e iPod Touch um emulador de Super Nintendo. O projeto ainda está na fase de testes, porém o aplicativo deve ser disponibilizado ao público em breve. Com o emulador, será possível jogar títulos do console que fizeram sucesso na década passada, como F-Zero e Super Mario World, na tela do iPhone ou iPod Touch. Assista ao vídeo com imagens do emulador Para os usuários mais ansiosos, os desenvolvedores do aplicativo poderão recrutá-los como beta-testers em troca de algum donativo. Para saciar a curiosidade dos milhares de usuários que aguardam o lançamento do programa, foi divulgado um vídeo com algumas imagens do aplicativo em fase de desenvolvimento.