IPhone e iPod Touch terão aplicativo Google Earth

O Google anunciou hoje o lançamento do serviço de imagens áreas Google Earth para o iPhone, o telefone celular do grupo tecnológico Apple, e para o reprodutor de música iPod Touch, informaram fontes da empresa. O aplicativo Google Earth pode ser baixado gratuitamente a partir desta segunda, 27, no site iTunes, da Apple, em 22 países. O Google Earth para iPhone inclui as funções básicas da versão para internet do serviço somadas a algumas novas, como a possibilidade de navegar virtualmente até a localização do usuário com o GPS do telefone ou a introdução de artigos da Wikipedia sobre o ponto geográfico visto no momento. Além disso, o Google Earth para iPhone introduz fotos tiradas por internautas de todo o mundo no site Panoramio e que aparecem na tela do telefone quando se passa pelo local no qual foram feitas. "Pode ser que seja pequeno, mas coloca todo o poder do Google Earth na palma da mão", disse Peter Birch, gerente de produto do Google, no blog corporativo do site de buscas. A tela do iPhone tem apenas 3,5 polegadas, mas é tátil e permite ampliar as imagens do Google Earth usando os dedos ou mudar a perspectiva dos planos quando o telefone é girado. O Google Earth, lançado em 2005, é um aplicativo do Google que permite aos usuários navegar virtualmente ao redor do mundo com imagens em 3D de boa parte do planeta tiradas por satélites e aviões de reconhecimento.