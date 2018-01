iPhone é lançado, mas é um produto da Cisco e não da Apple O iPhone foi anunciado oficialmente nesta segunda feira. Mas calma. Ainda não é o aguardado aparelho, que os rumores indicam, combinará a força dos tocadores digitais da linha iPod com um telefone celular da Apple. Trata-se de um telefone para conferências por voz sobre IP - VoIP, anunciado pela fabricante de produtos de redes e telecomunicações Cisco. Embora o produto seja apenas mais um adendo a uma linha de equipamentos de VoIP da fabricante, a Cisco está se aproveitando do fato de que é dona da marca registrada ´iPhone´ desde 1996, muito antes, portanto, do lançamento do primeiro iPod. Para decepção dos fãs da Apple, a verdade é que o nome iPhone sempre foi utilizado apenas como referência para um suposto produto que combinará as funções de tocador digital e celular, já que a Apple nunca abordou oficialmente este nome. Segundo os boatos correntes no mercado o suposto ´iPhone´ da Apple seria fabricado na China, pela mesma empresa que já fabrica iPods, devendo ser anunciado oficialmente durante a próxima MacWorld, evento que a empresa realiza no início do próximo ano.