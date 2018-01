O mundo pode alcançar 4 bilhões de celulares até o fim desse ano em que o iPhone é lançado no Brasil. Dados divulgados ontem pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) afirmam que o número de usuários vem aumentando especialmente nos Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), onde já há um terço dos celulares do planeta. Leia a reportagem completa no caderno de Economia & Negócios desta sexta-feira. Há apenas oito anos, o mundo contava com pouco mais 500 milhões de celulares. O Brasil que acompanhava o crescimento foi ultrapassado pela Índia e Rússia. Entre 2000 e 2003, o País foi o segundo maior entre os emergentes. Enquanto isso as vendas do iPhone 3G no Brasil, pela companhias de telefone, Claro e Vivo, estavam programadas para começar na madrugada de hoje. As primeiras unidades chegariam aos clientes à meia-noite em festas organizadas em espaços famosas pela cidade. A Claro utilizou o Terraço Daslu e a Vivo, a loja da Apple no Shopping Iguatemi. Pela Claro, os preços para o modelo de 8 gigabytes (GB) oscilarão entre R$ 1 mil e R$ 1.999, dependendo do plano de telefonia contratado. Os valores do aparelho com capacidade de armazenamento de 16 GB serão de R$ 1,3 mil a R$ 2.299 no Estado de São Paulo. Todos os celulares serão subsidiados. Na Vivo, os preços oscilam entre R$ 899 e R$ 1.899 (8GB) e R$ 1.199 e R$ 2.199 (16GB), de acordo com o plano escolhido. Leia mais no Link: O inferno é o celular dos outros Sim, nós temos o iPhone. E agora?