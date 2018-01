iPhone explode durante tentativa de desbloqueio

Em uma tentativa de desbloquear um iPhone para funcionar com outras operadoras de telefonia celular, um hacker viu o aparelho explodir. A foto e o relato foram publicadas no fórum Hackint0sh. A prática do desbloqueio está virando comum em países como Brasil, México, Canadá e Alemanha. Mas muitos aparelhos apresentam problemas ou perda de funções como Bluetooth e Wi-fi após a aoperação, que envolve software e hardware. Um post no Hackint0sh lamenta a explosão. "Estávamos tão felizes. Toda parte de software estava pronta, então começamos a abrir o aparelho. A parte para tirar a antena foi complicada, mas abriu. Quando começamos a abrir a capa de metal explodiu e saiu muita fumaça. Acredito que tenhamos encostado em algo. Quanto tentei pegar o aparelho, queimei os dedos", disse o dono do aparelho queimado.