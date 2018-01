iPhone no Brasil? Até o fim do ano Fenômeno de vendas em todo o mundo, inclusive no Brasil – projeções feitas em março desse ano davam conta de que já havia mais de 100 mil usuários ativos no País –, o iPhone, em breve, estará disponível no Brasil de forma legal. É que a mexicana América Móvel, dona da Claro, anunciou ontem um acordo com a Apple para lançar oficialmente o iPhone na América Latina, incluindo o Brasil, ainda este ano. As duas empresas não divulgaram a data de lançamento ou o preço no Brasil, bem como se o aparelhinho será comercializado com exclusividade pela Claro no País. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta quinta. Desde o anúncio do esperado celular da empresa de Steve Jobs, em janeiro de 2007, todas as principais fabricantes correram para aprontar novos modelos e fazer frente ao novíssimo rival. Porém, nenhum dos concorrentes se mostrou capaz de enfrentá-lo até agora. Lançado anteontem em Londres o Touch Diamond, da HTC, é o celular mais próximo ao ícone da Apple que outro fabricante conseguiu apresentar até o momento. Ficou curioso? Clique aqui e confira um vídeo de lançamento do novo aparelho. E o melhor é que, ao contrário do iPhone, ele é 3G. A expectativa é que a Apple lance no próximo mês uma versão do seu celular que funcione em redes de telefonia celular de terceira geração (3G), que permitem acesso à internet rápida no aparelho. Em julho de 2007, o Link publicou o primeiro teste feito com o iPhone e destacou a expectativa criada pelo aparelhinho. Nos seis meses entre o seu anúncio e lançamento, o celular da Apple foi o assunto de 11 mil reportagens. Além disso, uma pesquisa por ele no Google levava a mais de 74 milhões de resultados. Atualmente esse número mais que dobrou, chegando a 171 milhões de resultados. Clique aqui para ver um passo a passo com texto (em inglês) e imagens mostrando como foi a apresentação do iPhone feita por Jobs na Macworld do ano passado. A Apple espera fechar o ano de 2008 com 14 milhões de iPhone em operação no mundo. Leia mais sobre o iPhone, o seu "irmãozinho" o iFone e a tecnologia 3G: 3G: Internet no celular está mais rápida Conheça o iFone A saga para desbloquear o iPhone no Brasil Apple Store no Brasil? Quase isso O amor nos tempos do iPhone Apple anuncia que iPhone irá receber jogos Adolescente de 17 anos desbloqueia iPhone pela 2ª vez Redução de preço tenta ajudar vendas do iPhone iPhone traz tecnologias inéditas 10 vídeos sobre o iPhone iPhone explode durante tentativa de desbloqueio