iPhone pirata já existe e pode ser visto no YouTube

Enquanto o mercado norte-americano aguarda o lançamento do iPhone, da Apple, para o final da próxima semana, fabricantes chineses já estão vendendo um ´clone´ do aparelho imitando seu design, sem trazer, claro, as funções prometidas pelo celular/tocador da Apple. Uma série de vídeos caseiros gravados pelo usuário identificado como ´benjamim1272´ mostra o funcionamento do aparelho pirata chinês, que estampa o logotipo da Apple. O aparelho, um smartphone com tela sensível ao toque e, aparentemente 4 GB de capacidade, explora papéis de parede similares aos usados pela campanha de divulgação da Apple, como a foto de um peixe-palhaço em meio a anêmonas do mar. O vídeo deixa claro que a imitação do iPhone não tem, como o aparelho original da Apple, acelerômetros internos (sensores de movimento), que permitam ao aparelho mudar o modo de exibição de fotos ou vídeos conforme o usuário mexa fisicamente o aparelho. Outra diferença clara é que o iPhone pirata traz uma ´stylus´, nome dado às canetas-ponteiras usadas em computadores de mão. A qualidade gráfica também parece inferior ao do aparelho da Apple, mas isso não pode ser afirmado com certeza por conta da qualidade doméstica dos vídeos. Mas é possível notar que o aparelho traz um slot para cartões de memória do tipo SD e uma câmera digital embutida. A música que o aparelho faz na inicialização, claro, deixa no ar a suspeita de que o iPhone pirata não passe de um smartphone rodando uma versão do Windows Mobile, o sistema operacional da Microsoft para portáteis, trazendo apenas uma ´skin´, ou seja, uma interface gráfica adaptada para os programas de ligação telefônica, navegador de internet e tocadores de música, vídeos e fotos. Outra diferença é que, se mantiver o padrão para outros aparelhos, este iPhone pirata pode chegar antes que o legítimo ao mercado brasileiro, lembrando que mesmo o iPhone real é fabricado na China.