iPod conecta-se tanto ao Winamp quanto ao WMP Acessar os arquivos do iPod através do iTunes pode ser uma experiência frustrante para marinheiros de primeira viagem. Uma das dicas essenciais para quem estiver se aventurando pelo tocador de música da Apple é não selecionar a "sincronização automática" com a biblioteca do iTunes. Assim, você ganha a liberdade para selecionar o que quer que esteja dentro do aparelho. O iPod também pode ser acessado através do Winamp. Em suas versões mais recentes, a biblioteca de mídia do software possui um ícone "portables", em que o dispositivo da Apple pode ser acessado quando conectado ao computador. Até o Windows Media Player possui um plugin que permite a interação, o MGTEK dopisp (www.mgtek.com/dopisp), mas aí é precisa pagar US$ 20 pelo produto.