iPod exibirá vídeo em telas de aviões Uma parceria estabelecida entre a Apple e as companhias aéreas Air France, Continental, Delta, Emirates, KLM e United Airlines pode permitir a donos de iPods carregar seus tocadores durante a viagem, graças a conectores que serão instalados nas poltronas. Além disso, o conteúdo em vídeo dentro dos aparelhos poderá ser exibido nos monitores individuais que ficam instalados no encosto do assento do passageiro à frente. Os primeiros vôos previstos com essa funcionalidade devem acontecer em meados de 2007.