iPod ganha recursos, mas Zune chega antes

A Apple armou o circo novamente na semana passada. Reuniu jornalistas do mundo todo em San Francisco e colocou o "emagrecido" Steve Jobs no palco para anunciar a melhor novidade de todos os tempos da última semana: novas versões dos iPods Nano e Touch e a atualização da loja de música online iTunes. Os tocadores multimídia ganharam nove cores "vibrantes", novo design ovalado, tela maior e novos fones de ouvido. O problema é que um dia antes do alarde da Apple, a Microsoft já antecipava o que viria nos iPods e dotava seus Zunes dos mesmos recursos (com o mesmo preço): games, bateria com duração de um dia funcionando sem parar, cores e mais cores. Hoje, a única diferença entre os portáteis é que o Zune se conecta à internet por Wi-Fi e permite a compra de músicas ao ouvi-las em rádio FM. O iPod, não. O barulho em torno de uma coletiva de imprensa para novidades corriqueiras mostra uma Apple que já não inova tanto e usa seu principal garoto-propaganda, Jobs, para manter a empresa em evidência. O próprio, aliás, foi responsável pela maior repercussão do dia. Exibiu um slide na tela gigante com a frase "As notícias sobre minha morte são extremamente exageradas" – a mesma enviada pelo escritor Mark Twain em 1897 à imprensa dos EUA após a publicação de seu obituário por engano. Por conta do súbito emagrecimento, a imprensa especializada começou a especular sobre o estado de saúde de Jobs, que culminou com a publicação, sem querer, da notícia sobre a "morte" do dono da Apple pela agência de notícias Bloomberg. A nova geração dos players pequeninos tem versões com 8 gigabytes (GB) e 16 GB e devem chegar ao Brasil em outubro, com preços de R$ 549 e R$ 699. A novidade no iTunes é a possibilidade de baixar séries de TV em alta definição. Já o iPod clássico foi unificado em um modelo de 120 GB (R$ 899). Os preços no Brasil dos novos Zunes não foram divulgados pela Microsoft.