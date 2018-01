iPod ganhará versão com conexão sem fio A Apple pode lançar em breve uma nova versão do tocador iPod que será capaz de conversar com outros aparelhos similares por meio de conexões Wi-Fi, segundo informou o site DigiTimes. Especializado em cobrir os bastidores dos fabricantes asiáticos de componentes eletrônicos, o site informou que as empresas USI e Foxconn (que monta os iPods) estão prontos para acrescentar recursos Wi-Fi aos tocadores, que chegarão ao mercado no segundo semestre. Desta forma, o iPod recuperaria terreno, ao menos em termos de funcionalidade, frente ao Zune da concorrente Microsoft. Quando lançado, um dos principais diferenciais do aparelho era a possibilidade de compartilhar canções entre donos dos Zunes por ligações sem fio. Mas esta vantagem não foi suficiente para fazer do Zune um sucesso de vendas, fazendo com a Microsoft amargasse um pálido terceiro lugar no mercado de tocadores dos EUA, segundo números da empresa de pesquisas NPD Group.