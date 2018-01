iPod Nano no Brasil é o mais caro do mundo Depois de ter agitado o mundo da música, o iPod finalmente está abrindo caminho pelos mercados monetários globais, e o Brasil é o lugar mais caro do mundo para se comprar o aparelho, segundo pesquisa realizada pelo banco australiano Commonwealth Bank. A instituição, um dos maiores bancos da Austrália, usou a última versão do player de música da Apple, o fino modelo Nano, para comparar moedas mundiais e o poder de compra em 26 países. Junto com o famoso índice Big Mac lançado há 20 anos pela revista The Economist, a pesquisa do banco australiano avalia os preços do iPod Nano de 2 gigabytes em dólares americanos e descobriu que ele é mais caro no Brasil. A companhia do player de música digital custa em média US$ 327,71 no País, bem acima dos US$ 222,27 cobrados em média na Índia, segunda colocada no ranking. O Canadá é o país onde se paga menos por um iPod Nano, US$ 144,20 dólares, mais barato do que os US$ 179,84 cobrados na China, onde o aparelho é fabricado. Os Estados Unidos ocupam a quarta posição da lista, com o produto saindo a US$ 149. "O interessante, principalmente por causa do custo zero de frete, é que a China está no meio termo da lista em termos de preços mundiais", disse Craig James, economista-chefe do Commonwealth Bank, à Reuters. A paridade do poder compra compara os preços de produtos em diferentes países e ajuda a mostrar, no mínimo, se uma moeda está desvalorizada em relação a outra. James informou que os resultados sugerem que a moeda norte-americana tem espaço para crescer contra uma série de importantes divisas, com exceção dos dólares de Hong Kong e do Canadá e do iene japonês. Entretanto, os resultados podem ser influenciados por diferentes políticas de preços que a Apple pode aplicar em partes distintas do mundo, disse James. "Os resultados do índice iPod não fazem a alegria dos responsáveis por política monetária dos Estados Unidos. Eles querem que o yuan se aprecie e não caia contra o dólar", disse James. Mais de 21 milhões de iPods foram vendidos no último trimestre. Veja a seguir a lista dos países compilados pelo Commonwealth Bank e o custo médio em dólares dos EUA de um iPod Nano de 2 GB: 1. Brasil 327,71 2. Índia 222,27 3. Suécia 213,03 4. Dinamarca 208,25 5. Bélgica 205,81 6. França 205,80 7. Finlândia 205,80 8. Irlanda 205,79 9. Reino Unido 195,04 10. Áustria 192,86 11. Holanda 192,86 12. Espanha 192,86 13. Itália 192,86 14. Alemanha 192,46 15. China 179,84 16. Coréia do Sul 176,17 17. Suíça 175,59 18. Nova Zelândia 172,53 19. Austrália 172,36 20. Taiwan 164,88 21. Cingapura 161,25 22. México 154,46 23. EUA 149,00 24. Japão 147,63 25. Hong Kong 147,35 26. Canadá 144,20