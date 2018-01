iPod Nano pega fogo dentro do bolso de americano

Um homem da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, diz que sei iPod Nano pegou fogo quando estava em funcionamento dentro do bolso de sua calça, afirma a agência de notícias InfoWorld. As chamas teriam durado 15 segundos e chegado a seu peito. Veja também: Nokia vai trocar 46 milhões de baterias para celular Divulgado primeiro caso de laptop incendiário da Apple Outro laptop pega fogo, desta vez da Lenovo As informações foram dadas pela mãe de Danny Williams, um funcionário do Aeroporto Internacional de Atlanta. Segundo Elaine, a Apple, fabricante do iPod, enviou um pacote para seu filho repor o iPod perdido. Mas não houve pronunciamento oficial sobre o caso. O incêndio pode ter sido ocasionado pelo papel celofane que estava no bolso de Danny Williams, disse ele a jornalistas locais. "Se a TSA (a polícia de transportes norte-americana) tivesse me visto fumando, poderia até achar que sou terrorista", brincou a vítima. Um dos componentes do iPod é um tipo de bateria de lítio que já causou incidentes parecidos em laptops. Desde dezembro de 2005, vários computadores pegaram foto por causa do componente. No ano passado, alguns fabricantes, incluindo a Apple, Dell e Lenovo foram forçados a fazer recall de milhões de baterias.