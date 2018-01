iPod vermelho angariará recursos para combate à AIDS A linha iPod nano, tocadores da Apple que usam memória flash e são vendidas nas cores preta e branca, ganhará uma edição especial limitada na cor vermelha. O tocador, que custará US$ 199 no mercado norte-americano, virá equipado com 4GB de memória, suficiente para guardar cerca de mil músicas. Além da cor, outra diferença do modelo é que US$ 10 de cada venda destes tocadores serão revertidos para um fundo de combate à AIDS, Tuberculose e Malária na África. Quem comprar o tocador ainda terá direito a um vale-compras na loja de músicas iTunes no valor de US$ 25. A empresa, contudo, não está sozinha na empreitada, que irá contar ainda com uma versão vermelha do celular Razr, da Motorola, além de produtos de outras marcas como o Empório Armani e a marca de roupas GAP.