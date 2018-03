IPT: laudo de consórcio sobre Metrô tem 'inconsistências' O relatório apresentado pelo Consórcio Via Amarela sobre as causas do acidente no canteiro de obras da futura Estação Pinheiros do Metrô, na Linha 4 - Amarela, "contém inconsistências técnicas e apresenta uma visão incorreta das causas do acidente". A conclusão é do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que analisou o documento divulgado no último dia 18. Em nota emitida hoje, o órgão reafirmou as conclusões e o conteúdo de seu laudo acerca do desmoronamento, na zona oeste de São Paulo. O relatório do consórcio responsável pelas obras da Linha 4 - Amarela sustentava que as causas do acidente eram imprevisíveis, além de contestar onze afirmações feitas pelo IPT em seu laudo, emitido no mês passado. Para o IPT, o seu relatório, "com total isenção, procurou as reais causas da ocorrência e preocupou-se em orientar para que tragédias como a de 12 de janeiro de 2007 sejam evitadas no futuro, sem qualquer juízo sobre as responsabilidades". O acidente deixou sete mortos.