IPVA de 2016 ficará 3,3% mais barato, em média, no Estado de SP

O governo do Estado de São Paulo divulgou nessa sexta-feira que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará mais barato no ano que vem. Segundo informações da Secretaria da Fazenda, a queda nominal é de 3,3%, em média, nos preços de venda no varejo. Os dados foram apurados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que realizou a pesquisa referente a 11.055 diferentes marcas, modelos e versões de veículos.

Com base nos valores de mercado de setembro de 2015, a Fipe constatou maior queda de preços de venda para caminhões usados, que apresentaram recuo de 3,76%. Os automóveis tiveram redução de 3,40%, seguidos dos utilitários, com redução de 3,28%.

O automóvel com o IPVA mais caro do Estado é um Porche Spyder, ano 2014, que vale R$ 3.173.023,00 e vai pagar R$ 126.920,92 de imposto. A tabela completa do IPVA 2016 pode ser consultada no site www.imprensaoficial.com.br.