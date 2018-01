Iqons almeja ser o MySpace do mundo da moda Lançado há pouco mais de um ano, durante a semana de moda de Londres de 2007, o Iqons almeja ser para o mundo da moda o que o MySpace é para o mundo da música. A rede social voltada para fotógrafos, estilistas, designers e jornalistas já atraiu nomes como John Galliano, da Dior, e a editora da revista Vogue Italia, Franca Sozzani. A apresentadora e jornalista brasileira Lilian Pacce também está lá e até já se encontrou com Rafael Jimenez, um dos criadores do Iqons (veja na reportagem ao lado) com Lee Daley, Suran Goonatilake e Diane Pernet. Em seu perfil no site, Jimenez comemora "o ótimo feedback" recebido tanto da indústria de moda como do público em geral, especialmente dos jovens que, segundo ele, vêem na rede social "uma esperança". "Os Iqons convidados são pessoas generosas, que contribuíram grandemente para o mundo da moda, e desejam abrir as portas para as novas gerações." A inscrição é gratuita e direta. Basta apontar o navegador para www.iqons.com para começar a exibir seu trabalho. O caráter"mashup" é bastante explorado e a rede social permite além de "embedar" vídeos do YouTube, a publicação de slides do Brightcove. Outra característica importante, e que ajuda desconhecidos e novatos, é o destaque de perfis na capa. Desde fevereiro, além da rede social, a marca Iqons também é uma revista. J.R.