Irã alivia restrições à participação de mulheres em eventos esportivos

A lei islâmica do Irã proíbe mulheres de assistir a homens praticando esportes. Em janeiro, o governo disse que permitiria que as mulheres estrangeiras assistissem aos jogos masculinos, mas as iranianas ainda estavam proibidas de fazê-lo.

A nova política para mulheres e famílias vai entrar em vigor durante este ano iraniano, disse Abdolhamid Ahmadi, citado pela agência estatal de notícias Irna. O ano calendário iraniano termina em março de 2016.

No entanto, Ahmadi disse que algumas partidas permaneceriam proibidas.

"É claro que, em algumas áreas do esporte famílias não estão interessadas em participar nem há a possibilidade de assistirem", disse.

Na semana passada, a Corte de Apelações absolveu Ghoncheh Ghavami, uma cidadã iraniano-britânica que tinha sido presa em junho do lado de fora de um estádio, onde ela e outras pessoas demandavam que as mulheres fossem autorizadas a assistir a uma partida de voleibol masculino.

(Por Sam Wilkin)