Irã diz que resoluções da ONU serão imediatamente revogadas após acordo nuclear final Todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas relacionadas ao programa nuclear do Irã serão imediatamente revogadas se um acordo nuclear final for acordado, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, neste sábado.