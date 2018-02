Irã prepara atividade nuclear subterrânea, dizem fontes

O bunker em questão fica em Fordow, perto da cidade sagrada de Qom. As fontes disseram que equipamentos e matérias-primas já foram transferidos para lá, à espera de uma decisão do governo para dar início à atividade de enriquecimento de urânio em alto grau.

Até agora, o enriquecimento acontecia sobre a superfície, em outro local.

"Eles estão prontos para começar a alimentar", disse uma fonte diplomática, referindo-se à colocação nas centrífugas de gás urânio baixamente enriquecido, num processo que eleva o seu grau de pureza.

O urânio, dependendo do nível de enriquecimento, pode ser usado para alimentar reatores nucleares ou para a produção de armas atômicas.

Os Estados Unidos e seus aliados acusam o Irã de tentar desenvolver secretamente a tecnologia de armas nucleares, algo que Teerã nega, dizendo que sua intenção é apenas gerar energia para fins pacíficos.

Shannon Kile, especialista em proliferação de armas nucleares, observou que meses atrás o Irã já havia anunciado a transferência das suas atividades mais estratégicas de enriquecimento para Fordow, mas que o início desse trabalho propriamente dito seria algo significativo.

"Obviamente, para as pessoas que estão preocupadas com a capacidade do Irã para 'escapar' e enriquecer (urânio) até o grau necessário ao uso em armas, esse é um grande passo no caminho", disse Kile, que trabalha no Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa da Paz.

O Irã anunciou em 2010 que pretendia elevar o nível de enriquecimento do seu urânio de 3,5 para 20 por cento, e que esse material adicionalmente enriquecido seria usado para repor os estoques do combustível de um reator de pesquisas médicas.

A notícia preocupou o Ocidente, embora o uso em armas nucleares exija urânio enriquecido a quase 90 por cento. EUA e Israel dizem não descartar uma ação militar para impedir o Irã de manter seu programa de enriquecimento.

A principal usina iraniana de enriquecimento fica na cidade de Natanz, no centro do país. A liderança do país disse em junho que iria transferir o enriquecimento de alto grau para Fordow, aproveitando sua maior capacidade e a maior proteção contra um eventual bombardeio.

Nesta quarta-feira, um comandante da Guarda Revolucionária (força de elite do Exército iraniano) disse à agência semioficial de notícias Mehr que o Irã irá, se necessário, transferir suas instalações de enriquecimento de urânio para locais mais seguros. Ele não entrou em detalhes sobre isso.