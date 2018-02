Iraque envia delegação à Síria para negociar paz

O governo xiita do Iraque resistiu a pedidos da Liga Árabe de impor sanções contra Assad, mas líderes iraquianos estão preocupados com que as tensões na Síria possam ultrapassar as fronteiras e desbalancear o delicado equilíbrio sectário no país.

Neste mês, o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby, afirmou que pediu ao governo iraquiano que ajudasse a influenciar a Síria a aceitar uma proposta de um plano de paz.

"Vamos nos encontrar com autoridades do governo. A aprovação foi de ambos os lados", afirmou à Reuters o assessor de imprensa do primeiro-ministro Nuri al-Maliki, Ali al-Moussawi.

"A delegação vai se encontrar com representantes da oposição síria dentro da própria Síria. E estamos prontos para nos reunir com membros da oposição fora dela", afirmou sobre a visita, que será chefiada pelo Conselheiro Nacional de Segurança do Iraque.

A emissora de televisão estatal Iraqiya afirmou que a delegação vai se encontrar com Assad, mas Moussawi não confirmou essa informação. O Iraque disse que pretende utilizar seus laços com o governo de Assad para ajudar a negociar uma solução para o conflito.

Prejudicado por sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, a Síria agora enfrenta punições de seus vizinhos árabes devido à repressão violenta contra os manifestantes que pedem a saída de Assad. A ONU afirmou que mais de 5.000 pessoas foram mortas pelas forças de seguranças desde o início dos conflitos.

(Por Waleed Ibrahim)