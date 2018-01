A empresa Iriver, fabricante dos bem sucedidos Spinn e Wing, parece gostar de chocar o público. No seu estande na feira CES, eles apresentaram um MP3 player que tem o formato da cabeça do Mickey Mouse, e é todo decorado com cristais Swarovski, segundo o site engadget. O aparelho, que está longe de ser bonito, tem espaço de 1 GB para armazenamento de dados e não apresenta nenhuma novidade a não ser o infeliz design e acabamento.