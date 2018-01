Irlanda festeja Saint Patrick's Day no Second Life

Desde o fim de semana o metaverso está verde. Calma. Não é defeito nos gráficos. O humor dos residentes é que está verde. Tudo por conta do Saint Patrick’s Day - ou Dia de São Patrício -, que é comemorado hoje. O santo é padroeiro da Irlanda. Por conta disso, seu dia é uma das datas mais importantes e animadas do país. Em Dublin, há festas, paradas com gente fantasiada e espetáculos por toda parte. Este ano, pela primeira vez, o Saint Patrick’s Day é celebrado oficialmente no Second Life. O Tourism Ireland, órgão que promove a ilha como destino turístico no exterior, é responsável pelo festival. Segundo Mark Henry, diretor de marketing da entidade, este ano serão investidos 6,7 milhões de libras (pouco mais de 23 milhões de reais) em campanhas online para promover a Irlanda entre os internautas. "É uma forma interessante de apresentar a ilha da Irlanda como destino turístico a uma nova audiência", diz. "Esperamos que esses potenciais visitantes venham ver a Irlanda de verdade, depois de experimentar o simulador virtual." A réplica de Dublin no metaverso recebe hoje a visita do navio de cruzeiro virtual SS Galaxy. A bordo dele, uma exposição de arte apresenta obras de artistas plásticos irlandeses. Às 13h30, será transmitida ao vivo, de Nova York para o metaverso, a apresentação musical Snakes & Ladders: New Irish Music Festival. Mais tarde, às 16h30 os residentes poderão acompanhar via Second Life as apresentações de música irlandesa tradicional, transmitidas direto da Dublin da vida real. Já às 17 horas, a banda World of Good subirá ao palco no mundo real para show que será transmitido para o Second Life. O encerramento das festividades no mundo virtual será às 19 horas, com apresentações ao vivo de rock irlandês e celta e sessões de música com DJs. A ilha de Dublin no Second Life fica nas coordenadas Dublin (146, 105, 25). Clique aqui para teleportar. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.