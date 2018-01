Irlanda usa Second Life para atrair turistas

O Departamento de Turismo da Irlanda lançou uma campanha de marketing no metaverso para promover o país no exterior. Esta é a primeira vez que um órgão oficial de turismo usa o mundo virtual para divulgar destinos turísticos na vida real. A campanha envolve o patrocínio de diversos eventos e atividades na réplica virtual da cidade de Dublin, no Second Life. Criada por John Mahon, da desenvolvedora PickSL, a versão virtual de Dublin é uma das ilhas mais populares do metaverso graças às apresentações de DJs e aos shows musicais que hospeda freqüentemente. De olho na popularidade da ilha, o Departamento de Turismo da Irlanda usará o local para promover o país como destino turístico real - o metaverso serviria como "aperitivo". A decisão do órgão foi influenciada pelo fato de que, segundo dados recentes divulgados pela Linden Lab (desenvolvedora do jogo), 60% dos residentes do Second Life pertencem aos quatro maiores mercados turísticos do mundo (Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e França) e pelo menos metade deles tem mais de 30 anos. De acordo com Mark Henry, diretor de marketing do Departamento de Turismo da Irlanda, a entidade dobrou os investimentos em marketing digital nos últimos três anos, o que corresponde a 14% de todos os recursos do órgão. No último ano, o orçamento da entidade foi de 6,5 milhões de euros (R$ 16,57 milhões) e, para 2008, aproximadamente um quarto desse valor deve ser investido em campanhas de marketing na internet. As ações promocionais na Dublin virtual começaram no fim de outubro com o Discover Ireland Festival. Durante o evento, cinco bandas e sete DJs se apresentaram ao vivo no palco virtual erguido na ilha. Também foi realizado um desfile de moda e uma exposição de fotografias, apresentando os principais pontos turísticos do país, vizinho da Inglaterra e um dos membros do Reino Unido. Passeio virtual por Dublin A recriação da cidade no Second Life impressiona o visitante pelo nível de detalhamento. Estão lá reproduzidos marcos importantes da vida real, como o rio Liffey (Dublin está localizada na foz desse rio), a Grafton Street, principal rua comercial da cidade e até mesmo a lendária cervejaria Guinness. Além dos prédios históricos, a ilha virtual abriga lojas, cafés e pubs com programação cultural variada. Uma boa pedida é ficar de olho na agenda de shows do pub virtual The Blarney Stone. O site oficial da ilha, o Dublin in SL, fica no endereço: www.dublinsl.com. Nele há um mapa do lugar e a programação detalhada dos eventos. No metaverso, as coordenadas da ilha são Dublin (147, 104, 25). MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.